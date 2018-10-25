Голикова рассказала, как изменится рождаемость в России к 2024 году

Москва, 25 октября. Уровень рождаемости в России поддерживается на достаточно высоком уровне по сравнению с другими странами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы не имеем низких показателей рождаемости, если сравнивать нас с другими странами мира, мы имеем вполне себе высокий уровень рождаемости», — отметила она в интервью телеканалу «Россия 24».

Вице-премьер пояснила, что уровень рождаемости рассчитывается по количеству детей, которые приходятся на одну женщину в репродуктивном возрасте. По словам Голиковой, в 2017 году уровень рождаемости в России несколько снизился, однако в настоящее время стоит задача повысить его к 2024 году.

«В 2017 году этот коэффициент был 1,62 на одну женщину. К 2024 году поставлена цель — 1,7, то есть мы должны повысить этот показатель», — уточнила Голикова.

Ранее министерство финансов РФ в целях повышения рождаемости поручило российским банкам смягчить условия предоставления ипотеки для многодетных семей.