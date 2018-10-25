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МИД РФ удивили заявления о «преувеличенной» угрозе ИГ в Афганистане

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МИД РФ удивили заявления о «преувеличенной» угрозе ИГ в Афганистане

Москва, 25 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва адекватно оценивает угрозу «Исламского государства»1 в Афганистане, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С удивлением обнаружили заявления о том, что РФ преувеличивает угрозу ИГ1 в Афганистане. Мы не считаем наши оценки преувеличенными. ИГ продолжает укреплять свои позиции вести пропаганду,  регулярно осуществляют теракты», — отметила она, выступая на брифинге.

По словам представителя МИД РФ, по какой-то причине не все обратили внимание на то, что в воздушном пространстве Афганистана летает вертолет без опознавательных знаков, который привозит террористам пополнение. Захарова также напомнила, что «Исламское государство» преследует цель создать собственный халифат на контролируемых территориях. При этом боевики не скрывают намерений обосноваться в Средней Азии.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России. До недавнего времени она контролировала часть территорий Ирана и Сирии, однако в конце прошло года правительственным войскам этих стран удалось выбить преступников со своей земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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