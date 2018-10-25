Шантаж принять не можем: МИД РФ отреагировал на инициативы США о ДРСМД

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Китай «должен присоединиться» к договору о РСМД. Дипломат напомнила, что Москва ранее предлагала универсализировать соглашение, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вопрос о возможности участия Китая в каких-либо договоренностях нужно, конечно, адресовывать не нам. Россия предлагала универсализировать договор [о РСМД], однако широкой поддержки инициатива не получила. Шантаж [со стороны США] мы принять не можем», — сказала Захарова.

Представитель российского дипломатического ведомства подчеркнула, что заявления Вашингтона о том, что Москва якобы не выполняет условия договора голословны.

«Неоднократно подтверждали, что российские крылатые ракеты полностью вписываются в договор о РСМД. Минобороны России давало все комментарии. Если у Вашингтона остались вопросы, нужно было сделать запросы», — отметила Захарова.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из договора о РСМД с Москвой из-за «нарушений, допущенных российской стороной». Трамп также сказал, что Китай должен быть включен в договор.

Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва быстро и эффективно ответит в том случае, если США выйдут из соглашения.