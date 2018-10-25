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Прерванное из-за непогоды в Туапсе газоснабжение частично восстановлено

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Прерванное из-за непогоды в Туапсе газоснабжение частично восстановлено

Туапсе, 25 октября. Газоснабжение домов жителей центральной части Туапсе, прерванное из-за повреждения опор газопровода после сильных дождей, восстановлено силами специалистов. Об этом говорится в пресс-релизе администрации Краснодарского края.

«По состоянию на 14.00 по московскому времени газоснабжение потребителей — 691 абонента в центральной части Туапсе — осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты завершили работы в 30 домовладениях села Агой Туапсинского района, где по причине низкого давления был поврежден газопровод.

Как сообщили в администрации края, ремонтные работы продолжаются в трех домах по улице Карла Маркса в Туапсе. Подача газа из-за повреждения газопровода прекращена в 320 домовладений поселка Волконка Лазаревского района Сочи. К ремонтным работам в этом населенном пункте специалисты пока не могут приступить из-за высокого уровня воды.

Прерванное из-за непогоды в Туапсе газоснабжение частично восстановлено

Напомним, в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах в зоне подтопления из-за обильных осадков оказались 1,7 тысячи домов, спасатели эвакуировали около 400 человек. Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев отправился в Краснодарский край, где из-за мощного подтопления погибли два человека, передает Infox.ru. Глава ведомства будет контролировать процесс ликвидации последствий наводнения.

В Туапсе из-за стихийного бедствия ввели режим ЧС.

Автор: Екатерина Кухарева
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