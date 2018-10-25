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Сирия: Захарова прокомментировала отставку де Мистуры

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Сирия: Захарова прокомментировала отставку де Мистуры

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила вклад Стаффана де Мистуры в процесс урегулирования в Сирии. Россия на протяжении всего срока работы де Мистуры на посту специального посланника генсека ООН по Сирии поддерживала с ним контакт, заявила Захарова.

«Отмечаем, что Россия  на протяжении всего нахождения де Мистуры на посту поддерживала с ним контакт. Принципиальное значение имело подключение де Мистуры к конгрессу в Сочи.  Мы отмечаем его вклад в этот процесс», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агенства новостей.

Напомним, 17 октября де Мистура заявил, что оставит свою должность. Он занимал пост в течение четырех последних лет.  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется на продолжение процесса политического урегулирования в САР и после отставки де Мистуры. О том, кто станет преемником де Мистуры на должности, информации пока нет.

Автор: Герман Парло
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