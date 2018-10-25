«Неприкрытая геополитика»: Косачев раскритиковал Европарламент за резолюцию по Азовскому морю

Европарламент большинством голосов принял документ, призывающий власти Евросоюза усилить санкции в случае «эскалации» обстановки в Азовском море. Европа предлагает назначить «спецпосланника по Крыму и Донбассу», который мог бы изучить ситуацию на полуострове.

Больше всего, пожалуй, удивляет пункт резолюции, который требует от России «немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть соответствующие контрмеры».

«ЕП настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится», — указано в проекте резолюции Европарламента.

Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей пояснил, что решение Европарламента — проявление «некачественной политики».

«Это решение совершенно безответственное, оно по умолчанию занимает позицию одной из сторон в тех дискуссиях, которые идут и вокруг статуса, и эксплуатации акватории Азовского моря. Неприкрытая геополитика — когда нужно всеми силами втянуть в свою сферу влияния Украину, а во всех проблемах Киева обвинить Россию. Ничего другого за этими решениями не стоит. Это некачественная политика, которая никак не способствует решению соответствующих проблем, налаживанию диалога», — пояснил сенатор в разговоре с ФАН.

Также собеседник агентства заявил, что решение Европарламента одобрить резолюцию по Азовскому морю — неприкрытая попытка активного вмешательства во внутриполитические дела Москвы.

«Принятие резолюции является очевидной попыткой вмешаться в процессы, которые находятся вне компетенции Европейского союза в целом и Европарламента в частности. Ничего другого, кроме как реакции неприятия и осуждения этого замысла, я высказать не могу», — пояснил Константин Косачев.

Напомним, ситуация с судоходством в Азове ухудшилась после задержания украинскими пограничниками российского суда «Норд». Украина выдвинула обвинение в отношении капитана корабля из-за якобы незаконного посещения Крымского полуострова. Кроме того, летом был в Херсоне задержали танкер «Механик Погодин».

В России назвали такие действия украинских властей «морским терроризмом», после чего Погранслужба ФСБ усилила режим пограничного досмотра на своей территории в Азовском море. Киев в ответ обвинил Москву в применении «жесткой политики задержания и осмотра судов» — однако Москва подчеркивает, что все проверки кораблей велись и ведутся согласно нормам международного права.