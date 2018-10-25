МИД РФ назвал цель визита заместителя де Мистуры в Москву

Москва, 25 октября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что в ближайшее время Москву посетит заместитель специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи.

«Попросил принять его в Москве с тем, чтобы обсудить итоги поездки делегации спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Дамаск», — сказал Богданов.

Ранее сообщалось, что 26 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири проведут переговоры в Москве, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе и вопрос отделения оппозиции САР от террористов.

Напомним, в среду Лавров анонсировал проведение нового саммита в астанинском формате по Сирии на территории России.