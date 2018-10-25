Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия будет добиваться перевода арестованной в США Бутиной в другую камеру — МИД РФ 

36
0 Оставить комментарий

Россия будет добиваться перевода арестованной в США Бутиной в другую камеру — МИД РФ 

Москва, 25 октября. Российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации вокруг арестованной в США Марии Бутиной и продолжат добиваться ее перевода в другую, менее холодную камеру. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Захарова напомнила, что на прошлой неделе дипломаты провели встречу с арестованной россиянкой. Она также отметила, что Бутиной разрешили работать в библиотеке.

«Уверены, доступ к книгам и прессе даст соотечественнице моральный импульс в ситуации, когда вокруг нее царит атмосфера ненависти,  когда она стала символом русофобии», — подчеркнула Захарова.

Россия будет добиваться перевода арестованной в США Бутиной в другую камеру — МИД РФ 

Официальный представитель МИД РФ также заметила, что суд до сих пор не передал арестованной россиянке материалы по делу.

«Это лишний повод усомниться в непредвзятости правосудия», — обратила внимание Захарова.

Россиянка Мария Бутина была арестована в США в середине июля. Девушку обвиняют в том, что она якобы работала незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Россиянка предъявляемых ей обвинений не признает. В США Бутина училась в одном из университетов по специальности «Международные отношения». Ранее сообщалось, что родители арестованной не могут связаться с дочерью и получить информацию о состоянии ее здоровья.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое