МИД РФ потребовал от Киева освободить Вышинского

Москва, 25 октября. Москва призывает отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста Кирилла Вышинского, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала решение украинского суда от 23 октября, который оставил журналиста под стражей.

«Он был задержан по сфабрикованному обвинению, мы требуем от Киева незамедлительного освобождения Вышинского», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России.

В начале октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. заявила, что Вышинский не получает необходимую медицинскую помощь. Врачи поставили Вышинскому диагноз предынфарктного состояния.