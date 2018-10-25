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Лавров выступит на Всемирном конгрессе российских соотечественников

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Лавров выступит на Всемирном конгрессе российских соотечественников

Москва, 25 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров выступит на пленарной сессии VI Всемирного конгресса российских соотечественников. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие состоится 31 октября — 1 ноября в Москве. Ожидается участие делегатов из 98 стран.

«Каждый из предыдущих конгрессов являлся новой вехой в отношениях РФ с соотечественниками», — отметила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в последние годы укрепились связи России с соотечественниками за рубежом. На мероприятии также состоится награждение почетным знаком соотечественника.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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