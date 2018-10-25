Украинский лжепатриарх пригрозил забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП

Киев, 25 октября. Предстоятель непризнанной украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Михаил Денисенко) заявил, что Киев должен привести к «общему знаменателю» всех верующих на Украине.

Лжепатриарх заявил, что «единая церковь станет залогом крепкой государственности», отметив, что процесс предоставления автокефалии УПЦ имеет политическую подоплеку, однако «государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви».

Филарет также добавил, что надеется на предоставление автокефалии УПЦ до конца 2018 года, отметив, что после этого на Украине будет начат процесс объединения церквей. По его словам, к настоящему моменту десять архиереев канонической УПЦ якобы изъявили желание присоединиться к Киевскому патриархату. При этом Филарет не стал разглашать имена священнослужителей, отметив, что многие священники УПЦ МП якобы опасаются «наказания Москвы».

Кроме того, Денисенко выразил обеспокоенность вопросом принадлежности Киево-Печерской и Почаевской лавр. Филарет предложил УПЦ МП отдать Киево-Печерскую лавру по-хорошему. Он также утверждает, что настоятели этих монастырей должны «сами решить, с кем они», при этом лжепатриарх надеется, что выбор будет «правильным», намекая на силовой захват святынь УПЦ МП, передает Infox.ru.

«Потому что не быть тому, чтобы украинская святыня находилась в подчинении Москвы», — сказал Филарет.

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на Украине функционируют две непризнанные церковные структуры — «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

При этом в 1997 году Архиерейский Собор РПЦ предал Денисенко анафеме за учиненный раскол, жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат, шантаж, клятвопреступление и клевету. После этого Денисенко утратил право именоваться Филаретом.

Минувшей весной украинский парламент поддержал обращение президента страны Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии для непризнанной украинской православной церкви.

В начале октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух непризнанных украинских церквей. Кроме того, синод принял абсурдное решение об отмене указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы.

Русская православная церковь не признала решение синода, после чего объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.