Россия может оспорить санкции по Крыму в Европейском суде

Ялта, 25 октября. Россия может оспорить введенные в связи с Крымом санкции в суде Евросоюза в Люксембурге. Об этом в четверг заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Этот вопрос требует дополнительной проработки с МИД и Минюстом РФ, но есть все шансы, чтобы эти санкции Евросоюза оспорить. Это реально, я в этом убежден», — отметил он, выступая на международной конференции «Крым в современном международном контексте».

Аналогичное мнение высказывает заместитель председателя правительства Крыма Георгий Мурадов, который также является постпредом республики при президенте России. Он обратил внимание на то, что узаконенная санкциями международная блокада Крыма нарушает права людей, проживающих на территории полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Несмотря на санкции, которые запрещают западным компаниям вести деятельность на территории Крыма, многие европейские политики и бизнесмены проявляют интерес к полуострову. В республике уже побывали делегации из Франции, Германии, Италии, США, Норвегии и ряда других стран.

Каждый раз министерство иностранных дел Украины заявляет ноту протеста и объявляет посетивших Крым политиков персонами нон грата. Тем не менее, подобные меры пока что никак не влияют на ситуацию. На данный момент присоединение Крыма к России официально признают Армения, Казахстан, Куба, Босния, Сирия, Абхазия, Северная Корея, Боливия, Венесуэла, Аргентина, а также Белоруссия.