Трамп обвинил СМИ в разжигании ненависти после инцидентов с подозрительными посылками

Вашингтон, 25 октября. Издания, публикующие фейковые новости, после инцидентов с отправкой подозрительных посылок, разжигают ненависть в американском обществе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что большая часть злости, которая накопилась в американском обществе, вызвана лживыми и неточными материалами в СМИ.

«СМИ должны исправить свое поведение, быстро», — написал Трамп.

Ранее неизвестные разослали посылки со взрывными устройствами экс-президенту США Бараку Обаме, чете Биллу и Хиллари Клинтонам, актеру Роберту де Ниро, а также другим оппонентам Трампа.

Телеканал CNN выяснил, что эти взрывные устройства — примитивные, но работоспособные ВСУ. По последним данным, полиция расследует инциденты как связанные между собой.