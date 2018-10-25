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Трамп обвинил СМИ в разжигании ненависти после инцидентов с подозрительными посылками

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Трамп обвинил СМИ в разжигании ненависти после инцидентов с подозрительными посылками

Вашингтон, 25 октября. Издания, публикующие фейковые новости, после инцидентов с отправкой подозрительных посылок, разжигают ненависть в американском обществе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что большая часть злости, которая накопилась в американском обществе, вызвана лживыми и неточными материалами в СМИ.

«СМИ должны исправить свое поведение, быстро», — написал Трамп.

Ранее неизвестные разослали посылки со взрывными устройствами экс-президенту США Бараку Обаме,  чете Биллу и Хиллари Клинтонам, актеру Роберту де Ниро, а также другим оппонентам Трампа.

Телеканал CNN выяснил, что эти взрывные устройства — примитивные, но работоспособные ВСУ. По последним данным, полиция расследует инциденты как связанные между собой.

Автор: Денис Коробейников
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