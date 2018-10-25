Сирия: Захарова рассказала о «тихой гавани» боевиков в районе американской базы «Ат-Танф»

Москва, 25 октября. Террористы в сирийской провинции Идлиб продолжают совершать вооруженные провокации. Об этом в четверг заявила в ходе традиционного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметила российский дипломат, боевики в Идлибе продолжают совершать вооруженные провокации, выпустив 37 мин.

Захарова также отметила, что на севере Хамы фиксируются обстрелы правительственных сил со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в России).

«Боевики, которые нашли тихую гавань в 55-километровой зоне американцев в районе Ат-Танфа, вымогают с местных жителей 20 тыс. долларов за выход из зоны», — подчеркнула она.

Представитель МИД России также обратила внимание на то, что коалиция была замечена в применении фосфора и нанесении удара по мечети в Дейр-эз-Зоре, в чего результате погибли 50 человек.

Ранее сообщалось, что РФ за минувшие сутки зафиксировала 11 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.