В МИД РФ объяснили, как задержание сотрудника Совфеда повлияет на отношения Москвы и Осло

Москва, 25 октября. Заявление полицейской службы Норвегии о продолжении расследования по делу сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева является провокацией, которая повлияет на отношения Москвы и Осло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время выступления на брифинге дипломат напомнила о том, что россиянин был задержан в Осло 21 сентября текущего года и был освобожден через четыре недели, 19 октября. В данный момент, отметила Захарова, сотрудник аппарата Совфеда находится в Москве.

В то же время полицейская служба Норвегии заявила о том, что не собирается останавливать расследование дела о якобы «шпионаже», несмотря на то, что россиянин был освобожден, добавила дипломат.

«Иначе как провокаций это дело мы назвать не можем», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

При этом дипломат указала на то, что провокационные действия Норвегии в отношении Бочкарева скажутся на парламентских связях между Москвой и Осло. Такие шаги, обратила внимание Захарова, идут вразрез с интересами развития отношений двух стран.

Напомним, Бочкарев вернулся в Россию к своей семье 20 октября. Власти Норвегии, задержавшие его, обвинили сорудника Совфеда в «сборе информации» через беспроводные сети во время семинара Европейского центра парламентских исследований и документации в здании парламента иностранного государства.

В Москве неоднократно отмечали, что арест Бочкарева произошел под надуманным предлогом, а Захарова подчеркивала, что обвинения, выдвинутые против него, голословны и придуманы, и вовсе являются «постановкой» для освобождения подданного Норвегии Фруде Берга, пойманного с поличным и обвиняемого в РФ в шпионаже.