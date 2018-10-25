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Онищенко отреагировал на предложение заблокировать сайты знакомств в России

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Онищенко отреагировал на предложение заблокировать сайты знакомств в России

Москва, 25 октября. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сравнил блокировку сайтов знакомств с прятанием головы в песок.

«Заблокируем сайты – все то же самое будет, только будет так, как было во время семи млн лет эволюции Homo sapiens. Они же находили себе пару не в интернете», — заявил он в комментарии газете «Взгляд».

По мнению Онищенко, в вопросах гендерных отношений нет простых решений.

«Другое дело, чтобы на такие сайты не привлекали несовершеннолетних, хотя этот вопрос остается открытым», — добавил он.

Напомним, с предложением заблокировать сайты знакомств в России сегодня выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. При этом она подчеркнула, что  является главой комитета «по нормальной семье»

«А тут что? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?» — возмутилась Плетнева.

Автор: Ярослава Замысловатова
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