Госдума в первом чтении одобрила налоговый режим для самозанятых

Москва, 25 октября. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, устанавливающих налоговый режим для самозанятых граждан России. Авторами законодательной инициативы стала группа депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Инициативную группу возглавил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Согласно документу, самозанятым предлагается уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при оказании услуг физлицам или при реализации товаров. Если же речь идет о продаже товаров и услуг для юридических лиц и ИП, то ставка налога будет составлять 6%. Отмечается, что самозанятые освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Специальный режим налогообложения вводится в качестве эксперимента. Под самозанятыми подразумеваются граждане РФ, которые получают доход от собственной деятельности, при этом не имея работодателя и наемных работников по трудовому договору. Под самозанятыми также понимаются те, кто работает через Сеть. Их доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Отмечается, что налогообложение для самозанятых сначала будет введено в Москве, Московской и Калужской областях, и в Татарстане. Экспериментальный проект рассчитан на 10 лет. Его старт планируется с 1 января 2019 года.

Самозанятым также предлагают регистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью мобильного приложения «Мой налог». Оттуда данные будут автоматически передаваться в фискальные органы.