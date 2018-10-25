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Сергей Бадюк рассказал, как семьи могут уберечь детей от повторения керченской трагедии

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Сергей Бадюк рассказал, как семьи могут уберечь детей от повторения керченской трагедии

Москва, 25 октября. Детям в семье нужно прививать понимание духовности, приобщать их к духовности, заявил актер, спортсмен и общественный деятель Сергей Бадюк.

Бадюк рассказал, как семьи могут спасти детей от повторения керченской трагедии, когда студент колледжа Владислав Росляков, по версии следствия, расстрелял людей и устроил взрыв в учебном заведении.

Он подчеркнул, что важную роль в воспитании детей играет личный пример.

«Это семья  — прежде всего, — заметил он. — Если в семье есть понимание духовности, религиозности, в хорошем смысле этого слова, то она будет отражаться на детях».

Он добавил, что во время визита в тюрьмы общался с пришедшими к вере заключенными, и они признавались ему, что если бы раньше открыли для себя христианство, то не совершили бы преступлений.

Сергей Бадюк рассказал, как семьи могут уберечь детей от повторения керченской трагедии

«Стоит раньше как-то детям давать эту спасительную ниточку, спасение давать детям, — приводит слова Бадюка «Царьград». — В каждой семье должны об этом заботиться».

Он также добавил, что важно популяризовать традиции и сохранение ценностей на телевидении.

Напомним, в керченской трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. Как сообщали знакомые главного подозреваемого, у него были проблемы в общении с ровесниками.

Автор: Катерина Иванова
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