Сергей Бадюк рассказал, как семьи могут уберечь детей от повторения керченской трагедии

Москва, 25 октября. Детям в семье нужно прививать понимание духовности, приобщать их к духовности, заявил актер, спортсмен и общественный деятель Сергей Бадюк.

Бадюк рассказал, как семьи могут спасти детей от повторения керченской трагедии, когда студент колледжа Владислав Росляков, по версии следствия, расстрелял людей и устроил взрыв в учебном заведении.

Он подчеркнул, что важную роль в воспитании детей играет личный пример.

«Это семья — прежде всего, — заметил он. — Если в семье есть понимание духовности, религиозности, в хорошем смысле этого слова, то она будет отражаться на детях».

Он добавил, что во время визита в тюрьмы общался с пришедшими к вере заключенными, и они признавались ему, что если бы раньше открыли для себя христианство, то не совершили бы преступлений.

«Стоит раньше как-то детям давать эту спасительную ниточку, спасение давать детям, — приводит слова Бадюка «Царьград». — В каждой семье должны об этом заботиться».

Он также добавил, что важно популяризовать традиции и сохранение ценностей на телевидении.

Напомним, в керченской трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. Как сообщали знакомые главного подозреваемого, у него были проблемы в общении с ровесниками.