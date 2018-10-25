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Кормившего детей пирожными и кока-колой француза посадили в тюрьму

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Кормившего детей пирожными и кока-колой француза посадили в тюрьму

Москва, 25 октября. Французский суд приговорил к трем месяцам тюрьмы отца, который кормил своих сыновей только пирожными и кока-колой.

Как передает Le Figaro, мужчина воспитывал мальчиков трех и четырех лет один. При этом он страдал алкоголизмом. В доме, где француз жил со своими детьми, не было даже кровати, холодильника и игрушек.

Когда социальные органы проверили семью, выяснилось, что дети не получали никакой другой еды, кроме пирожных и кока-колы. Такое питание негативно сказалось на здоровье мальчиков. Старшему ребенку пришлось удалить семь зубов. В настоящее время дети находятся у опекунов.

Автор: Василий Котов
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