Кормившего детей пирожными и кока-колой француза посадили в тюрьму

Москва, 25 октября. Французский суд приговорил к трем месяцам тюрьмы отца, который кормил своих сыновей только пирожными и кока-колой.

Как передает Le Figaro, мужчина воспитывал мальчиков трех и четырех лет один. При этом он страдал алкоголизмом. В доме, где француз жил со своими детьми, не было даже кровати, холодильника и игрушек.

Когда социальные органы проверили семью, выяснилось, что дети не получали никакой другой еды, кроме пирожных и кока-колы. Такое питание негативно сказалось на здоровье мальчиков. Старшему ребенку пришлось удалить семь зубов. В настоящее время дети находятся у опекунов.