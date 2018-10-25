Стали известны подробности ограбления дома экс-главы ФТС России

Москва, 25 октября. Жена экс-главы Федеральной таможенной службы России Андрея Бельянинова Людмила заявила в полицию об ограблении. Неизвестный мужчина проник в дом Бельяниновых, угрожая похожим на оружие предметом, передает источник Федерального агентства новостей.

Женщина рассказала, что грабитель выстрелил в пол, после чего забрал из дома деньги и коллекционные монеты. По данным источника ФАН, злоумышленник унес с собой 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и около 30 коллекционных монет. Точная сумма ущерба пока устанавливается.

Людмила Бельянинова смогла частично описать нападавшего. По ее словам, грабитель был одет в плащ камуфляжного цвета. Его лицо было скрыто маской с прорезями для глаз.

Сотрудники полиции приехали на вызов со служебной собакой. Однако пес потерял след на расстоянии 400 метров от дома.