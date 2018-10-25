СМИ: Посылка Байдену похожа на отправленные Обаме и Клинтон бомбы

Вашингтон, 25 октября. Посылка бывшему вице-президенту США Джо Байдену похожа на те, что получили Барак Обама и Хиллари Клинтон с бомбой внутри. Отправление перехватили в почтовом отделении в Делавэре. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает телеканал CNN, изначально посылку отправили на старый адрес бывшего вице-президента в штате Делавэр. После инцидентов с посылками политическим лидерам и бизнесменам США правоохранительные органы «увидели возможное сходство».

Напомним, 24 октября посылки со взрывным устройством получили бывший президент США Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон и миллиардер Джордж Сорос. Кроме того, ресторан знаменитого голливудского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Еще один подозрительный предмет был обнаружен в здании Time Warner Center.