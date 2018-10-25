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Евросоюз не будет вводить новые санкции против России — Чижов

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Евросоюз не будет вводить новые санкции против России — Чижов

Верона, 25 октября. Евросоюз потерял интерес к введению новых санкций в отношении России. Об этом заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов.

По его словам, европейские страны понимают, что введение санкций — это тупиковый путь.

«Я думаю, что энтузиазма, аппетита в отношении к новым санкции нет. Все понимают, что путь тупиковый, даже те, кто по инерции эти санкции поддерживает», — отметил Чижов в беседе с ТАСС.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антипов заявил, что американские власти не понимают, что санкции против России не дают результатов. Он подчеркнул, что санкционное давление оказывает негативное влияние на двухсторонние отношения между Россией и США, однако Вашингтон пока не слышит позиции Москвы.

Автор: Денис Коробейников
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