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Европарламент призвал запретить поставки оружия Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи

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Европарламент призвал запретить поставки оружия Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи

Париж, 25 октября. Европейский парламент (ЕП) настаивает на том, чтобы страны ЕС ввели эмбарго на поставки вооружения Саудовской Аравии. Ограничение, считают в ЕП, должно стать ответом на убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском посольстве в Стамбуле.

«Европарламент призывает Европейский совет выработать общую позицию в целях введения общеевропейского эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию», — говорится в резолюции, принятой депутатами Европарламента.

Напомним, ранее в четверг генеральный прокурор Саудовской Аравии подтвердил, что убийство Хашукджи было спланировано. Таким образом, Эр-Рияд фактически отказался от звучавших ранее заявлений о том, что Хашукджи мог погибнуть в случайной потасовке в посольстве.

Журналист, активно критиковавший власти Саудовской Аравии, пропал в начале октября после посещения здания дипломатической миссии королевства в Стамбуле. СМИ сразу заподозрили, что с Хашукджи могли расправиться, однако Эр-Рияд в течение нескольких недель утверждал, что журналист якобы покинул посольство.  

Автор: Федор Веснин
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