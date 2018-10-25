Вашингтон не готов конкурировать с Москвой: почему США обвиняют РФ в создании боевого космического лазера

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет обвинила Российскую Федерацию в создании боевых космических лазеров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее она заявила о том, что Вашингтон обеспокоен «странным поведением» российского спутника-инспектора, которое не соответствует тому, что американцы наблюдали раньше. По словам Поблет, специалисты США не могут определить, в чем кроется причина.

В этот же раз Илим Поблет заявила, что Российская Федерация уже доставила в космос боевые лазеры, которые способны уничтожать спутники США.

«Для США эти события — еще одно доказательство того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике», — отметила она.

Американский чиновник добавила, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы космос «оставался свободным от конфликтов», но подчеркнула, что они активно работают над созданием собственных космических войск.

Россия готова обеспечить военное превосходство в космосе

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Россия была пионером в области разработки лазерной техники. За это советские ученые даже удостоились Нобелевской премии.

«Поэтому даже с учетом потерянного после развала СССР времени уровень российской науки и техники в данной сфере является одним из самых высоких. Использование же лазерных систем для военных нужд — совсем не новое явление. И США, и Россия уже официально заявляли о разработках такого оружия, поэтому его существование хотя бы в опытном виде не должно подвергаться сомнению», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, обстановка в международных отношениях в связи с агрессивной политикой Вашингтона сейчас сильно осложнилась, это касается и военной сферы. Американская армия сейчас делает ставку на высокоточное оружие, ранние системы обнаружения и быстроту принятия решений, во многом основанную на многочисленной спутниковой группировке. Одним из асимметричных ответов на действия США по разрыву прежних договоренностей и попытке достичь военной гегемонии является как раз разработка систем, противодействующих космическим аппаратам, используемых Пентагоном.