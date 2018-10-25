Порошенко обсудил с экс-президентами Украины действия в Донбассе

Киев, 25 октября. Президент Украины Петр Порошенко встретился с тремя своими предшественниками на посту главы государства и обсудил дальнейшее развитие страны и вопрос достижения мира в Донбассе. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Во встрече с Порошенко приняли участие экс-главы страны Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, которые были у власти в разное время в период с 1991 года по 2010 год.

«Во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинского государства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Кроме того, Порошенко передал своим предшественникам юбилейную медаль «25 лет независимости Украины», которой экс-президенты были награждены два года назад по случаю соответствующей годовщины.

Напомним, власти Украины начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. За четыре года боевых действий погибло, по данным ООН, более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства и заявляет о «тупиковой ситуации», к которой, по мнению украинских политиков, близки стороны переговоров.