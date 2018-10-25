Филарет признал, что не станет патриархом в случае получения автокефалии

Киев, 25 октября. Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что возглавить единую поместную церковь на Украине сможет только архиепископ-митрополит, как этого хочет Вселенский патриарх.

По словам Филарета, его церковь уже приняла решение, что предстоятель новой на Украине церкви будет носить титул «архиепископ и митрополит Киевский и всея Руси-Украины и патриарх Киевский». Он добавил, что в своих письмах в Константинополь подписывается как архиепископ и митрополит. Филарет уточнил, что Вселенский патриарх хочет, чтобы объединенную церковь возглавлял «архиепископ-митрополит, не патриарх».

Он также намекнул, что он не видит для себя конкурентов на пост главы единой поместной церкви на Украине в случае автокефалии. По его словам, церковь должен возглавить человек с «опытом управления не епархией, а церковью».

«Если опыта такого нет, то дела не будет», — уточнил он в эфире украинского радио.

Напомним, Филарет возглавляет так называемую Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая отклонилась от Московского патриархата, с 1992 года.

О сроках созыва объединительного собора глава Киевского патриархата ничего сказать не смог.

Ранее Филарет заявлял, что намерен остаться патриархом и митрополитом становиться не намерен.

Напомним, Константинополь запустил процесс предоставления неканонической церкви на Украине автокефалии, поддержав церковный раскол в стране. Украинская православная церковь выступила против и уже отказалась от участия в созыве объединительного собора. Некоторые епархии поддержали УПЦ.

Русская православная церковь в ответ на действия Константинополя разорвала с ним связи.