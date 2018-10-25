Фарс и профанация: украинка Монтян посмеялась над премией «добровольному клоуну» Сенцову

Террорист Олег Сенцов, осужденный российским судом на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, получил правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян прокомментировала эту новость в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Это ваши либеральчики Сенцова награждают?» — переспросила Монтян у корреспондента ФАН, услышав новость о награждении террориста правозащитной премией «За свободу мысли».

Выслушав ответ, собеседница несколько сменила тон.

«А, европейские либеральчики наградили, — заявила она. — Ну а чему вы удивляетесь? Я — смеюсь. А как еще можно относиться к личности Сенцова? Человек добровольно стал клоуном — флаг ему в руки. А премию в очередной раз дискредитировали. Ну что тут поделаешь? Хотя Европе не привыкать дискредитировать всякие премии и все, что с ними связано».

Татьяна Монтян не смогла ответить на вопрос о том, найдется ли кристально чистый человек, который заслуженно мог бы получить премию имени Сахарова.

«Понятия не имею, но это точно не Сенцов», — уверена она.

«Что это еще может напоминать, кроме как фарс? — продолжила украинская общественница. — Если и голодовка — фарс, то и премия — фарс. И сама личность Сенцова… Я так понимаю, что кто-то принял решение двигать его в массы, а теперь уже не могут соскочить. Приходится двигать до конца».

По мнению собеседника ФАН, сама ставка на Сенцова изначально оказалась полной профанацией.

«Надо же, наверное, перед тем, как делать ставку на таких людей, как Сенцов, хотя бы интересоваться — а что они там за фильмы сняли и не будет ли это выглядеть смешно, — считает Монтян. — Поэтому я считаю, что это глобальный прокол со стороны того, кто принимал решение вообще затевать «игру на Сенцова».

Олег Сенцов — это не та личность, на которую надо делать ставку для антироссийского пиара и демонстрации «жестокого Мордора», резюмировала Монтян.