Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт назвал заниженными тарифы ЖКХ в России

57
0 Оставить комментарий

Эксперт назвал заниженными тарифы ЖКХ в России

Москва, 25 октября. Взносы за капремонт, а также тарифы ЖКХ в России не соответствуют действительности, их необходимо повышать, считает председатель Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Игорь Шпектор.

По мнению Шпектора, в настоящее время величина взносов за капремонт и тарифов ЖКХ искусственно занижается.

«Я считаю, нуждающимся людям надо добавить компенсаций, чтобы они могли платить по реальной стоимости, а не занижать тариф для всех. Размер вноса на капремонт должен исходить из того, что необходимо сделать», — подчеркнул он.

Эксперт назвал заниженными тарифы ЖКХ в России

Как передает «ФедералПресс», из-за заниженных тарифов, по словам Шпектора, муниципалитетам приходится тратить дополнительные средства, чтобы поддерживать коммунальное хозяйство. При этом Шпектор заметил, что для капитального ремонта зданий культурного наследия необходимо создать отдельную программу. Он пояснил, что на средства, которые тратятся на ремонт дома с лепниной, можно отремонтировать пять обычных домов.

Также на совместном заседании Комиссии ОП РФ по ЖКХ и Общественного конгресса муниципальных образований были затронуты вопросы расселения аварийного и ветхого жилья.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое