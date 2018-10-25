Эксперт назвал заниженными тарифы ЖКХ в России

Москва, 25 октября. Взносы за капремонт, а также тарифы ЖКХ в России не соответствуют действительности, их необходимо повышать, считает председатель Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Игорь Шпектор.

По мнению Шпектора, в настоящее время величина взносов за капремонт и тарифов ЖКХ искусственно занижается.

«Я считаю, нуждающимся людям надо добавить компенсаций, чтобы они могли платить по реальной стоимости, а не занижать тариф для всех. Размер вноса на капремонт должен исходить из того, что необходимо сделать», — подчеркнул он.

Как передает «ФедералПресс», из-за заниженных тарифов, по словам Шпектора, муниципалитетам приходится тратить дополнительные средства, чтобы поддерживать коммунальное хозяйство. При этом Шпектор заметил, что для капитального ремонта зданий культурного наследия необходимо создать отдельную программу. Он пояснил, что на средства, которые тратятся на ремонт дома с лепниной, можно отремонтировать пять обычных домов.

Также на совместном заседании Комиссии ОП РФ по ЖКХ и Общественного конгресса муниципальных образований были затронуты вопросы расселения аварийного и ветхого жилья.