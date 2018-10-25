Медведев продлил программу защиты потерпевших и свидетелей на пять лет

Москва, 25 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил государственную программу по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и участников уголовного процесса до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

Согласно данным пресс-службы, в настоящее время действует государственная программа на 2014-2018 годы. Поскольку период действия программы истекает, подписанным постановлением утверждена новая государственная программа по защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы.

Госпрограмма по защите участников уголовного процесса действует с 2006 года. Государство гарантирует защиту участников уголовного судопроизводства из-за риска, связанного со сбором доказательств.

В кабмине отметили, что при реализации программы учтен опыт предыдущих программ. Участниками программы являются МВД, Минобороны, ФСБ, ФТС, ФСИН России, Роструд. Объем финансирования программы до 2023 года составляет 1,059 млрд рублей.