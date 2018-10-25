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Медведев продлил программу защиты потерпевших и свидетелей на пять лет

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Медведев продлил программу защиты потерпевших и свидетелей на пять лет

Москва, 25 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил государственную программу по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и участников уголовного процесса до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

Согласно данным пресс-службы, в настоящее время действует государственная программа на 2014-2018 годы. Поскольку период действия программы истекает, подписанным постановлением утверждена новая государственная программа по защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы.

Госпрограмма по защите участников уголовного процесса действует с 2006 года. Государство гарантирует защиту участников уголовного судопроизводства из-за риска, связанного со сбором доказательств.

В кабмине отметили, что при реализации программы учтен опыт предыдущих программ. Участниками программы являются МВД, Минобороны, ФСБ, ФТС, ФСИН России, Роструд. Объем финансирования программы до 2023 года составляет 1,059 млрд рублей.

Автор: Софья Куликова
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