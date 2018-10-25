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Эксперт объяснил, почему у нового слайдера Xiaomi Mi Mix 3 нет перспектив

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Эксперт объяснил, почему у нового слайдера Xiaomi Mi Mix 3 нет перспектив

Москва, 25 октября. Китайская компания Xiaomi презентовала новый Mi Mix 3, который представляет слайдер с выдвижной камерой.

Первый рекламный ролик нового смартфона Mi Mix 3, состоящего из двух частей, соединенных слайдером с выдвижной камерой, появился в Сети. Официальное видео демонстрирует, что на задней панели смартфона будет дактилоскопический датчик.

Однако по мнению IT-эксперта Ильи Ильина, перспектив у нового гаджета не будет. Он отметил, что компания старалась делать безрамочные аппараты, и это у специалистов получалось.

«Но сейчас компания Oppо выпустила свой безрамочный смартфон и Huawei. И вот эта попытка уйти от рамки сверху, но цена таких решений высока. К примеру, модель от Oppo стоит порядка 60–70 тысяч рублей. И Mi Mix 3 — это тоже дорогое и нишевое решение», — цитируют Nation News Ильина.

Автор: Ксения Пудовкина
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