Украина призналась, что наращивает военную силу в Азовском море

Киев, 25 октября. Россия с апреля задержала 200 кораблей в Азовском море. Такие данные в четверг предоставил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, выступая в эфире украинского телевидения.

«Ситуация с задержанием судов в Азовском море не нормализовалась. Тактика РФ остается неизменной. Россияне останавливают суда еще в Керченском проливе», — отметил он.

Слободян подчеркнул, что досмотру подлежат как украинские корабли, так и иностранные суда, направляющиеся на Украину. Время их простоя составляет от трех часов до нескольких суток. При этом Слободян добавил, что Украина увеличивает свое военное присутствие в Азовском море. Речь идет о морской охране и патрулях.

«Мы в свою очередь усиливаем наши подразделения морской охраны, увеличиваем количество техники, которая выходит на патрулирование», — сказал пресс-секретарь.

Отметим, что солидарность с Украиной выражает и Европарламент, который уже принял резолюцию, предусматривающую усиление санкционного давления на РФ в случае эскалации ситуации в Азовском море. Согласно данному документу, Россия якобы пытается превратить Азовское море во «внутреннее озеро» и захватить имеющиеся там украинские нефтегазовые месторождения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин полагает, что на деле такие устремления проявляет не Россия, а НАТО. Именно альянс хочет с помощью Украины сделать Азовское море своей акваторией и разместить там корабли. Для этих целей и была принята резолюция. Однако присутствие военных судов иностранного государства нарушает условия российско-украинского договора по совместному использованию этих водных пространств.

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась после того, как Украина задержала российское рыболовецкое судно «Норд», которое было зарегистрировано в Крыму. В ответ российские пограничники начали досматривать все украинские суда в Азовском море и иностранные корабли, направляющиеся в украинские порты. Киев обвинил Россию в агрессии и начал активно перебрасывать в Азовское море бронекатера.