Суд перенес слушания по делу Серебренникова на 7 ноября

Москва, 25 октября. Рассмотрение уголовного дела в отношении «Седьмой студии», ее режиссера Кирилла Серебренникова и сотрудников — Алексея Малобродского, Юрия Итина, Софьи Апфельбаум перенесли на 7 ноября. Суд отложил заседание из-за болезни адвоката Малобродского Ксении Карпинской.

«Прошу перенести заседание до выздоровления моего адвоката Карпинской Ксении, которая с самого начала защищает мои интересы... В течение недели или 10 дней, если она не выздоровеет, я буду искать другого защитника», — заявил оставшийся без адвоката Малобродский.

Все участники процесса согласились с ходатайством о переносе заседания, в том числе и прокурор.

Это было первое заседание по делу о хищении бюджетных средств. В рамках дела, возбужденного по деятельности «Седьмой студии», Серебренникова и остальных обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

Нина Масляева — единственная из коллектива «Седьмой студии», кто признал вину и сейчас помогает следствию. Дело о хищении бюджетных средств расследуют с лета 2017 года — за это время сумма ущерба выросла с 66 до 133 млн. Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года и уже длительное время он находится под домашним арестом.