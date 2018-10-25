Бельгия заменит устаревшие истребители F-16 американскими F-35

Брюссель, 25 октября. Власти Бельгии намерены вооружить военно-воздушные силы страны американскими истребителями F-35. Об этом заявил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон.

По его словам, власти Бельгии решили заменить истребители F-16 на более современные самолеты F-35. Он также напомнил, что истребители F-16 находятся на вооружении ВВС Бельгии с начала 1980-х годов.

«Правительство выбирает F-35 в качестве замены истребителей F-16», — сказал Ямбон.

Он также добавил, что Бельгия планирует приобрести 34 истребителя F-35. По предварительным данным, на покупку новых истребителей будет потрачено около 15 миллиардов евро.