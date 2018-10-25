Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин призвал серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Разработать соответствующие предложения глава государства потребовал от Росгвардии.

Путин напомнил, что Росгвардия должна незамедлительно предотвращать нарушения общественного порядка.

«Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», — подчеркнул президент.

В четверг президент РФ Владимир Путин проводит встречу с высшими офицерами и прокурорами, которые были назначены на вышестоящие должности и получили высшие воинские звания и классные чины. Ранее в рамках церемонии глава государства рассказал, сколько терактов было предотвращено Федеральной службой безопасности в 2018 году.