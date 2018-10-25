Путин рассказал, как вырастут военные пенсии в России

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2019 году рост военных пенсий в стране превысит 6%. Это станет возможным благодаря индексации денежного довольствия и пенсий военнослужащих.

В четверг российский лидер встретился с высшими офицерами, которым были присвоены специальные воинские чины.

«С 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%​​​. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%», — сказал Путин.

Напомним, о том, что зарплаты и пенсии военных в России будут расти, в мае текущего года сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, в 2018 году на эти цели выделено около 39 миллиардов рублей.

Индексация военных пенсий была проведена в России с 1 января текущего года — она затронула более 2,5 миллиона человек.