Лавров обсудит с делегацией оппозиции Сирии ситуацию в Идлибе

Москва, 25 октября. 26 октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири проведут переговоры. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Рассчитываем на прелестный обмен мнениями по сирийской проблематике с учетом итогов конгресса в Сочи», — отметила она.

По словам Захаровой, стороны обсудят усилия по восстановлению инфраструктуры, формирование условий для возвращения беженцев и внутренне-перемещенных лиц.

Как рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов, на встрече Лаврова и главы СКП Сирии будет обсуждаться Идлиб и вопрос отделения оппозиции САР от террористов. Кроме того, будут рассмотрены такие вопросы, как восстановление экономики страны, запуск конституционной комиссии и возвращения беженцев, выполнение меморандума 17 сентября, соблюдение режима прекращения огня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ряд военизированных группировок оппозиции в сирийской провинции Идлиб поддержал создание там демилитаризованной зоны.

23 октября верховный муфтий САР Ахмад Бадреддин Хассун выразил уверенность в том, что Сирия находится на пороге победы над террористами в провинции Идлиб.