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Европарламент принял резолюцию об усилении санкций против РФ из-за Азовского моря

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Европарламент принял резолюцию об усилении санкций против РФ из-за Азовского моря

Брюссель, 25 октября. Европарламент принял резолюцию, которая предписывает усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации в Азовском море.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала прекратить милитаризацию Азовского моря. По ее словам, это не отвечает интересам ни одной из стран.

Напомним, что Украина ранее задержала российское рыболовецкое судно «Норд», которое было зарегистрировано в Крыму. В ответ российские пограничники начали досматривать все украинские суда в Азовском море и иностранные корабли, направляющиеся в украинские порты. Киев обвинил Россию в агрессии и начал активно перебрасывать в Азовское море бронекатера.

Автор: Антон Соколов
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