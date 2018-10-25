Погранслужба Украины заявила об «угрозе» в Азовском море

Киев, 25 октября. В Азовском море сложилась «серьезная и угрожающая» ситуация, об этом заявил заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

«Ситуация серьезная и довольно угрожающая», — заявил Серватюк в комментарии LIGA.net.

По словам Серватюка, в акватории Азовского моря базируются около 120 российских кораблей и катеров.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию с призывом усилить санкции против России в случае «эскалации» ситуации в Азовском море. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах по защите Украины в Черном и Азовском морях.

В резолюции утверждается, что якобы Россия хочет сделать Азовское море своим «внутренним озером» и захватить украинские нефтяные и газовые месторождения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что резолюция призвана сделать возможным заход кораблей НАТО в акваторию Азова, об этом эксперт заявил в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт заявил, что у России есть все основания не допустить силы НАТО в Азовское море. Швыткин выразил сожаление, что члены ЕС так слабо знают международное законодательство.

