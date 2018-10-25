«Аэрофлот» опроверг причастность к инциденту с трещиной в стекле лайнера

Москва, 25 октября. Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла данные о том, что пассажирский самолет Boeing-737, экстренно приземлившийся в московском аэропорту «Домодедово» из-за трещины в стекле, принадлежал данному перевозчику. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот не имеет отношения к данному инциденту», — говорится в сообщении.

Представители перевозчика обратили внимание на то, что лайнер Boeing-737 принадлежит другой авиакомпании. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Об инциденте сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По данным издания, лайнер выполнял рейс по маршруту Москва — Махачкала, куда летели 158 пассажиров и еще семь членов экипажа. Трещину в стекле обнаружили сразу после взлета. Командир корабля в связи с обнаруженной неполадкой принял решение об экстренной посадке.