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Путин ждет от СВР полной информации о глобальных вызовах

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Путин ждет от СВР полной информации о глобальных вызовах

Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил Службе внешней разведки как можно более полно предоставлять информацию о глобальных вызовах, стоящих перед Россией.

«Ваша информация о глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира должна быть как можно более полной, достоверной и своевременной», — подчеркнул глава государства.

Напомним, о растущей активности иностранных спецслужб, которые работают против РФ и ее союзников, президент заявил во время своего посещения штаб-квартиры СВР в день 95-летия Службы внешней разведки. Он подчеркнул, что  в нынешних условиях работа сотрудников Службы является одним из важнейший гарантий безопасности РФ.

Автор: Ярослава Замысловатова
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