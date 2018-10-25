Путин ждет от СВР полной информации о глобальных вызовах





Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил Службе внешней разведки как можно более полно предоставлять информацию о глобальных вызовах, стоящих перед Россией.

«Ваша информация о глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира должна быть как можно более полной, достоверной и своевременной», — подчеркнул глава государства.

Напомним, о растущей активности иностранных спецслужб, которые работают против РФ и ее союзников, президент заявил во время своего посещения штаб-квартиры СВР в день 95-летия Службы внешней разведки. Он подчеркнул, что в нынешних условиях работа сотрудников Службы является одним из важнейший гарантий безопасности РФ.