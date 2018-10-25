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Путин назвал число предотвращенных терактов в 2018 году

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Путин назвал число предотвращенных терактов в 2018 году

Москва, 25 октября. Президент РФ Владимир Путин сообщил о предотвращении 15 террористических актов в этом году. Об этом российский лидер заявил сегодня во время церемонии встречи с высокопоставленными военными и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«За девять месяцев этого года сотрудниками Федеральной службы безопасности предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 — терактов», — указал президент России.

При этом Путин подчеркнул, что за этими цифрами — «спасенные жизни людей».

Автор: Алексей Громов
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