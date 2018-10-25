Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Госдума рекомендовала кандидатуру экс-главы Дагестана на должность постпреда РФ при ОИС

283
0 Оставить комментарий

Госдума рекомендовала кандидатуру экс-главы Дагестана на должность постпреда РФ при ОИС

Москва, 25 октября. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подтвердил, что его кандидатуру на должность постоянного представителя России в Организации исламского сотрудничества (ОИС) рекомендовали в Госдуме РФ.

По информации источника «Интерфакса», комитет нижней палаты российского парламента по международным делам поддержал кандидатуру Абдулатипова. Членами Организации исламского сотрудничества являются 57 государств, в настоящее время должность постпреда РФ при организации занимает посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

Напомним, в прошлом году на должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова сменил Владимир Васильев.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое