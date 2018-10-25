Госдума рекомендовала кандидатуру экс-главы Дагестана на должность постпреда РФ при ОИС

Москва, 25 октября. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подтвердил, что его кандидатуру на должность постоянного представителя России в Организации исламского сотрудничества (ОИС) рекомендовали в Госдуме РФ.

По информации источника «Интерфакса», комитет нижней палаты российского парламента по международным делам поддержал кандидатуру Абдулатипова. Членами Организации исламского сотрудничества являются 57 государств, в настоящее время должность постпреда РФ при организации занимает посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

Напомним, в прошлом году на должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова сменил Владимир Васильев.