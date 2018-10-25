Крупный лесной пожар тушат в Греции с самолетов: опубликовано видео

Афины, 25 октября. Крупный лесной пожар тушат четыре самолета на греческом полуострове Ситония. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео происшествия.

На видео можно увидеть огромный столп густого дыма, который образовался над полуостровом. Очевидцы подчеркивают, что его видно даже с другого берега.

Причиной дыма стал лесной пожар, который произошел в районе Сарти на полуострове Ситония. На данный момент возгорание тушат четыре самолета.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на фабрике по производству деревянных поддонов в столице Турции. Как сообщали источники, горело строение в районе Эсеньюрт на западе европейской части Стамбула.