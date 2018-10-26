«Райффайзенбанк» требует возмещения ущерба. В ДТП с ребенком пострадал броневик инкассаторов. ФАН-ТВ

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге произошло ДТП – машина инкассаторской службы «Райффайзенбанк» сбила восьмилетнего мальчика. По словам отца пострадавшего, ребенок получил сотрясение мозга, ушибы и ссадину на спине. Обошлось без переломов, но мальчик и сейчас иногда жалуется на головную боль. По версии представителей «Райффайзенбанк» в ДТП виноват ребенок, Мухамет Соорбаев, который на самокате выскочил на проезжую часть из-за припаркованного авто.

«Зачастую в ДТП, при нормальном разбирательстве, оказывается, что виноваты оба участника. Или, если их там больше – все. Поскольку сам по себе факт, ну в данном случае, перехода в неположенном месте улицы – да, он нарушает правила дорожного движения, но как действовал водитель? С одной стороны, по видео вроде бы видно, что он реагировал достаточно быстро. С другой стороны, есть усредненная скорость реакции водителя среднестатистического – это 0,6 секунды. Здесь мы имеем водителя не «среднего», а прошедшего специальную подготовку, который должен быть готов к более, скажем так, серьезным обстоятельствам и реагированием на них», – говорит Алексей Койтов, член Экспертного совета Государственной Думы.

Отец мальчика, Алтынбек Соорбаев, подал на банк и работающую с ним охранную организацию «МСС-Мониторинг» судебный иск. В качестве компенсации морального вреда Соорбаев требует с каждого ответчика по 500 тысяч рублей. Однако «Райффайзенбанк» выдвинул встречный иск. Он требуют от отца мальчика возместить материальный ущерб, причиненный автомобилю инкассаторов.

«Я всегда, разбирая любое дело, надеюсь стороны как-то примирить, сблизить – это вполне нормально. Я ожидал, что все-таки банк хотя бы как-то извинится перед этой семьей, ну и хоть как-то сам загладит вред. Вместо этого, пришел представитель банка и предъявил ни много ни мало встречный иск о повреждении броневика мальчиком. И там сумма колеблется в пределах семидесяти тысяч рублей», – рассказал Юрий Баринов, адвокат.

В феврале этого года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал банку в его встречном иске. Теперь «Райффайзенбанк» обратился с теми же требованиями в Выборгский районный суд.

«Если суд решит, то я буду платить ,конечно. Не пойду же против закона. Я думаю, что «Райффайзенбанк» делает неправильно. Такой банк, такой огромный за 70 тысяч и подавать иск – это просто смешно. Они сбивают мальчика и еще подают в суд, машину чинить. Это просто не знаю даже, что сказать», – говорит Алтынбек Соорбаев, отец сбитого мальчика.

«Все-таки эти стороны должны помириться. И все-таки этот иск не должен быть рассмотрен судом. Это мое мнение. Все-таки есть, скажем так, репутационные какие-то риски у банка, безусловно. Не делают этого даже страховые компании, в большинстве случаев, которые, вроде как, профессиональные участники рынка, не позволяют себе такого. Если ты наехал на кого-то, то ты загладь вред перед ним. Даже если это было вне зоны пешеходного перехода и даже, если не было твоей вины», – продолжает Юрий Баринов, адвокат.

«Как считаешь, вообще кто виноват в том, что так случилось? Наверное, я. Потому что я проехал отсюда, тут нету. Надо было туда, но я проехал отсюда, потому что отсюда было короче, а бежать там по зебре было бы долго слишком. Поэтому я. А мне еще там приходить домой, уроки делать, поэтому я решил по-быстрому перейти, и там сбили меня», – рассказывает Мухамет Соорбаев, сбитый мальчик.

Чета Соорбаевых и даже сам Мухамет считают, что, скорее всего, в случившемся ДТП виноват мальчик и недосмотревшие взрослые. Семья готова отказаться от своих требований к банку. Но не может понять и тем более согласиться с требованиями банка.