Россия и Норвегия подписали договор о «серой зоне» в Баренцевом море

Москва, 25 октября. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и Министр торговли и промышленности Норвегии Торбьерн Исаксен в ходе встречи в Осло подписали договор о бывшей «серой зоне» на шельфе Баренцева моря. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России в комментарии ТАСС.

Подписание соглашения было запланировано на весну 2018 года, однако процедуру пришлось отложить, так как в Норвегии сменилось правительство.

По данным пресс-службы, в первой половине 2018 года объем прямых инвестиция из Норвегии в Россию составил 238 млн долларов, Россия же вложила в инвестиционные проекты Норвегии 486 млн долларов. Основными направлениями норвежских инвестиций в России являются нефтегазовая промышленность, энергетика, судостроение, телекоммуникации, пищевая промышленность, туризм.

Кроме того, приоритетным направлением является совместный сбор сейсмических данных в шельфовой зоне. Также представители России и Норвегии затронули вопросы расширения сотрудничества между ФАС России и Конкурентным ведомством Норвегии, реализацию программ в области арктических исследований, высшего образования, практики изучения языков двух стран.