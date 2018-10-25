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В МИД РФ заявили об антироссийском характере учений НАТО в Норвегии

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В МИД РФ заявили об антироссийском характере учений НАТО в Норвегии

Москва, 25 октября. Военные учения Североатлантического альянса Trident Juncturе возле норвежского побережья носят антироссийский характер. Об этом в четверг заявил журналистам заместитель министра дипломатического ведомства России Александр Грушко.

«Нет никаких сомнений в том, что учения НАТО носят антироссийскую направленность, и мы обязаны это учитывать в нашем военном планировании», — подчеркнул российский дипломат.

Грушко признал положительным тот факт, что РФ в течение последних лет уделяла повышенное внимание укреплению военного потенциала.

«На данный момент Россия обладает разными вариантами выбора наиболее оптимального военно-технического ответа на угрозы, которые могут носить совершено различный характер», — обратил внимание он.

Маневры Trident Juncture стартовали в Норвегии 25 октября и продлятся до 7 ноября. В учениях задействованы порядка 50 тысяч военных, 250 самолетов и 65 морских судов из 31 государства.

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил ранее, что военная активность альянса возле российских границ достигла немыслимого уровня со времен холодной войны.

Автор: Алексей Громов
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