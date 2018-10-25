Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Опора России», предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса, а также избавить компании от ненужных проверок. Мораторий не коснется предприятий, деятельность которых напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, что, по мнению первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко, очень важно.

Сферы, отвечающие за жизнь и безопасность россиян, обязательно должны быть под контролем, при этом контролирующие органы должны иметь соответствующую компетенцию и действовать в соответствии с законодательством России, отметил парламентарий. Своими размышлениями на этот счет Геннадий Онищенко поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Как защитить биологическую безопасность России. Колонка Геннадия Онищенко

На форуме «Опора России» президент вновь вернулся к проблеме давления на бизнес надзорных органов. Это полностью соответствует целеполаганию на предстоящий период, который определила для себя «Опора России», членом управляющих органов которой я являюсь.

В связи с этим хочу обратить внимание вот на что: безусловно, регулирование частоты и обоснованности проверок является важным направлением этой работы. Это подтверждают приведенные президентом данные, что генеральной прокуратуре неоднократно приходилось отклонять результаты некоторых поверок. Да, над этим надо работать. Но, на мой взгляд, одной из причин такого большого количества обжалований является низкая квалификация некоторых надзорных органов, чему порой способствует их вольная трактовка своих полномочий и компетенций.

В связи с этим хочу еще раз вернуться к деятельности Россельхознадзора — ветеринарного надзора, который из так называемого «понимания» собственной компетенции в последнее время позволяет себе делать громкие заявления и давать оценки качеству и безопасности той или иной продукции. Эти их действия дестабилизируют рынок и дискредитируют предпринимательское сообщество, что по существу является деятельностью, подрывающей нашу экономическую безопасность.

Например, недавно обсуждавшая в СМИ история с одной из птицефабрик. Тогда на основании некого анализа в СМИ появилась информация, что Россельхознадзор запрещает использование и торговлю мясом птицы этого предприятия. В норме это должно выглядеть так: изымается партия продукции, которая после проведенных проб вызвала нарекания. Затем проверяющие органы определяют объем работы, который нужен для нормализации деятельности этого предприятия. При необходимости предприятие закрывается.

Но оповещать производителя о претензиях через прессу недопустимо. Это подрывает веру потребителя в добропорядочность предприятия, что по большому счету — это уголовно наказуемое действие.

Напомню также недавний случай в Архангельске, когда органы ветеринарного контроля пришли в детский сад и отобрали пачку сливочного масла, к которому они вообще не имеют никакого отношения. Сливочное масло — это продукт глубокой переработки молока. Так вот, ветеринары находят в этом масле какие-то отклонения, неважно какие, и, не имея ни профессиональных кадров, ни соответствующих компетенций, как-то это квалифицируют. И тоже громогласно оповещают об этом в СМИ и что-то там запрещает. Причем при дополнительной проверке выясняется, что все пачки масла, отобранные в нескольких дошкольных учреждениях, — из одной и той же партии.

Но при этом дискредитируется производитель и даются оценки, что, дескать, чуть ли не вся перерабатывающая промышленность, в данном случае — в Архангельской области, какая-то «неправильная». И в этом они почти убедили кое-кого даже на уровне правительства.

Отмечу, в последнее время Россельхознадзор претендуют на роль органа, который отвечает за прослеживаемость качество продукции. Сразу скажу однозначно: никакого отношения к прослеживаемости качества продукции этот орган не имеют. Это функция Минсельхоза, который отвечает перед правительством и перед потребителем за качество продукции, которую производят подведомственные ему сельскохозяйственные предприятия. Это функция исполнительская, этим должны заниматься структуры министерства сельского хозяйства. Вешая на себя эту функцию, Россельхознадзор вступает в противоречие с основами надзорной деятельности.

И я задаю себе вопрос, а кто будет контролировать качество работы самого Россельхознадзора по контролю за этой самой прослеживаемостью?

Нынешнее руководство Россельхознадзора в силу своей изначальной некомпетентности (эту структуру возглавляет человек с инженерным образованием) полностью развалило эту службу. Она не централизована, она лишена объективности контроля, в первую очередь потому, что у нее нет необходимого количества оснащенных лабораторий.

Сегодня, полностью упустив контроль за состоянием животных, за качеством сырья, за качеством кормов, они, не имея никаких на то полномочий, вмешиваются в переработку, вмешиваются в работу торговых сетей и, по сути, заглядывают в кастрюли детских дошкольных учреждений. Это полный беспредел, который, видимо, находит понимание в том числе на уровне некоторых правительственных структур, уж не знаю в силу каких обстоятельств, возможно, в силу чьих-то субъективных предпочтений.

Почему я вынужден так однозначно высказываться по этому поводу? Это, казалось бы, частное явление, которое мы наблюдаем на протяжении длительного времени, приводит к тому, что мы не можем быть уверены в биологической безопасности нашего государства. Мы с большой тревогой наблюдаем за действиями, происходящими у наших границ. Это и наличие военно-биологических лабораторий НАТО по периметру России, и другие факты, которые становятся нам известны. В частности, напомню о деятельности на территории в Грузии лаборатории армии США, которая проводила опыты над людьми.

Так что в ситуацию с надзором в нашей стране нужно обязательно вмешаться и все расставить по своим местам. Главный резерв тут — не избыточное количество проверок, хотя их, на мой взгляд, к сожалению, гораздо меньше, чем необходимо. Все дело в качестве этих проверок, которое серьезно отстает, что я убедительно показал на примере Россельхознадзора. Этот орган, на мой взгляд, сегодня вмешивается не в свои дела, нарушая все действующие законы, и прокуратура почему-то в некоторых случаях этому потворствует. Тут есть серьезный резерв по наведению порядка и, конечно, для этого необходимо принятие системных мер.