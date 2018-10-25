Путин: Нужно сделать все необходимое для надежной защиты Родины от любых угроз

Москва, 25 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что необходимо сделать все необходимое для надежной защиты Родины от любых угроз. Соответствующее заявление прозвучало в ходе церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

Путин обратил внимание на то, что Россия никому не угрожает и строго соблюдает свои обязательства в сфере контроля за вооружениями и международной безопасности и открыта для диалога с партнерами.

По словам российского лидера, РФ всегда открыта для конструктивной партнерской работы в интересах стабильности​​​.

«При этом наш долг сделать все необходимое для надежной защиты Родины, защиты от любых потенциальных угроз», — подчеркнул Путин.

В связи с этим будут и дальше модернизироваться российский флот и армия, отметил глава российского государства. Кроме того, предстоит повысить уровень оперативной и боевой подготовки российских войск, добавил он.

Ранее Путин заявил, что Москва быстро и эффективно ответит на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).