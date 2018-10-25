От гибридной войны к холодной: эксперт объяснил атаку «Хмеймима» дронами США

Москва, 25 октября. Заявления Вашингтона о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), а затем и участие американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon в координировании действий дронов боевиков при атаке на базу «Хмеймим» в Сирии окончательно убеждают в том, что США переходят от гибридной войны к холодной. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, столкновение на Ближнем Востоке и выход из соглашения выстраиваются в одну цепочку и лишний раз доказывают, что Запад меняет свою политику в отношении российской стороны.

«Это говорит о том, что американцы настроены перейти от гибридной войны к холодной. И причем делают это довольно решительно, не задумываясь о последствиях», – объяснил он атаку «Хмеймима» дронами США в комментарии «Царьграду».

Военный историк заявил, что и раньше догадывался об участии США в спецоперации по атаке на «Хмеймим», однако, по его словам, не «доставало одного звена». Им как раз и стал самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon, который дополнил действия военных спутников системы GPS, предоставлявших точные координаты российских самолетов на аэродроме.

Напомним, в четверг утром замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что управление беспилотными летательными аппаратами, атаковавшими базу Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии «Хмеймим», осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.

Как уточнил замглавы ведомства, 13 дронов, управляемые общей командой, шли единым боевым порядком в то время, когда в акватории Средиземного моря барражировал американский самолет-разведчик Poseidon-8. Беспилотники перешли в режим ручного управления сразу же после того, как столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Федеральному агентству новостей, отметил, что в атаке на базу нет ничего удивительного. Американцы, а в частности и президент США Дональд Трамп, и до этого угрожали ударить крылатыми ракетами по российским военным объектам, которые находятся на территории Сирии, подчеркнул он.