РКН на страже big data: эксперт объяснил необходимость регулирования «больших данных»

Депутат Михаил Романов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий большие массивы информации или big data. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Документ определяет порядок сбора, хранения, передачи и обработки больших пользовательских данных. Более того, проект закона устанавливает обязанность оператора до начала обработки big data получать информированное согласие в электронной форме от пользователя.

Операторами же big data могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, юридические или физические лица, которые осуществляют их обработку. В свою очередь Роскомнадзор должен будет создать специальный реестр таких операторов, что позволит наладить государственный контроль за использованием данных.

«Указанные новации позволят выработать единообразные по форме и содержанию документы, способствующие обеспечению защиты прав пользователей при обработке больших пользовательских данных», — отмечает Романов.

По мнению руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, надзорный орган таким образом будет защищать большие пользовательские данные.

В свою очередь главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что разрабатываемый законопроект может стать своевременной нормой защиты пользовательской информации.

«Каждый из нас в жизни сталкивается с тем, что к нам приходят различные рассылки на телефон, в почтовые адреса нам бросают различную рекламу и т. д. А вот кому передаются наши пользовательские данные, мы не знаем. Лично я считаю, что единственным нормальным решением по большим данным является создание единого государственного реестра, допустим на основе МВД. Туда могут входить проверенные паспортные данные, номера телефонов, детали прописки, почтовые и IP-адреса и т. д.», — говорит эксперт.

В настоящее время на рынке big data в Российской Федерации работает около десятка крупных компаний, скупающих разрозненные базы данных у более мелких фирм. После этого происходит их объединение и вроде бы непонятное нагромождение информационных массивов приобретает осмысленное значение в виде вполне конкретных сведений о пользователях.

«А коммерческие операторы имеют одну цель — заработок денег, поэтому вопрос безопасности данных под большим вопросом. Вспомним компанию Facebook, которая буквально позавчера опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала о том, что информация о российских пользователей была взломана и уведена. А уж в Facebook денег на информационную безопасность не жалеют. Но даже у них этого не получается, поэтому какие-то наши локальные операторы не смогут решить задачу хранения и обработки тех самых пользовательских данных. И именно по этой причине за безопасностью должно следить государство», — заключил собеседник ФАН.

Другой политический аналитик, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин выразил уверенность, что теперь Роскомнадзор займется защитой big data.

«Личную информацию необходимо обезопасить, ведь некоторые предприятия намерено собирают чувствительную для россиян информацию о поле, возрасте, различных интересах, привычках и предпочтениях. И государство должно защищать эту информацию, а ее в настоящее время за деньги может купить кто угодно. Так что будет хорошо, если РКН встанет на стражу big data», — заключил эксперт.

Напомним, big data — это инструменты, подходы и методы обработки большого объема как структурированной, так и неструктурированной информации. Термин «большие данные» был введен в обиход редактором журнала Nature Клиффордом Линчем в 2008 году. Как утверждают специалисты, к категории big data относится большинство потоков данных свыше 100 Гб в день.